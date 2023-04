Riccardo Zampagna, “l’ultimo bomber di sinistra” dribbla a destra: candidato a Terni a sostegno dell’aspirante sindaco di Fdi (Di domenica 16 aprile 2023) Si era autodefinito “l’ultimo bomber di sinistra” eppure adesso dribbla verso destra. L’ex attaccante Riccardo Zampagna, che ha vestito tra le altre le maglie di Atalanta, Messina, Sassuolo e Ternana, si candida proprio a Terni, sua città natale, a sostegno dell’aspirante sindaco Orlando Masselli, esponente di Fratelli d’Italia. Zampagna, 48 anni, è nella lista Terni Protagonista che, insieme al centrodestra unito, sostiene l’esponente meloniano alla corsa che deciderà il prossimo sindaco nell’ex città-fabbrica, storicamente una roccaforte rossa. Fu proprio lui nel 2015 in un’intervista al Corriere della Sera a darsi quel soprannome, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Si era autodefinito “di” eppure adessoverso. L’ex attaccante, che ha vestito tra le altre le maglie di Atalanta, Messina, Sassuolo e Ternana, si candida proprio a, sua città natale, aOrlando Masselli, esponente di Fratelli d’Italia., 48 anni, è nella listaProtagonista che, insieme al centrounito, sostiene l’esponente meloniano alla corsa che deciderà il prossimonell’ex città-fabbrica, storicamente una roccaforte rossa. Fu proprio lui nel 2015 in un’intervista al Corriere della Sera a darsi quel soprannome, ...

