Riccardo Guarnieri non di nasconde più: dopo Ida Platano nel suo cuore fa breccia Cassandra (Di domenica 16 aprile 2023) Riccardo Guarnieri senza peli sulla lingua mostra a tutti chi ha fatto breccia nel suo cuore dopo Ida Platano: "Si chiama Cassandra" Il cavaliere tarantino Riccardo Guarnieri è uno dei più famosi del parterre di Uomini e Donne. Eletto, stando a ciò che dichiara Tina Cipollari come il più sexy della trasmissione, effettivamente sbirciando le foto che Riccardo pubblica sul suo profilo Instagram in cui sta in costume, ma anche osservando bene le sfilate in cui spesso decide di vestirsi, non possiamo fare a meno di notare che sotto i completi da damerino che di solito sceglie si nasconde veramente un bel vedere. Non diventa quindi difficile immaginare perché Ida Platano voleva tutti i ...

