Rey Mysterio | “La WCW fece un errore a smascherarmi | la WWE è stata più furba”

(Di domenica 16 aprile 2023) Tutti, anche chi a quei tempi non era nato, ha visto il video dello “smascheramento” di Reyai tempi della WCW. Riavvolgendo il nastro dei ricordi, il nuovo WWE Hall of Famer perse, in quel di Superbrawl IX, un Hair vs Mask e fu costretto a lottare senza la sua celebre maschera. Una scelta, secondo il diretto interessato, davvero sbagliata dall’allora promotion di Atlanta. “Non ero a mio agio, a quei tempi c’era mistero sul mio volto” Durante uno degli ultimi episodi di ImPaulsive, il podcast di Logan Paul, Reyha parlato di quella scelta dei suoi datori di lavori ai tempi, spiegando perché secondo lui fu un: “In WCW fu l’unico momento in cui lottai senza la maschera. Non ero assolutamente a mio agio. Non avrei voluto mai attraversare quella fase della mia carriera. All’epoca davvero proteggevo il ...

... da Snoop Dogg che ha presentato levento con The Miz (e lo ha anche battuto durante la seconda serata) fino a Bad Bunny, che ha interferito nel match padre vs figlio frae Dominik, dove ...È stata la grande notte di, la cerimonia della WWE Hall of Fame 2023 nella Crypto.com Arena di Los Angeles. In attesa di vederlo in azione nella sfida Father vs Son contro Dominik (che all'inizio dell'evento ha ...... a quelle che hanno segnato il secondo boom italiano nei primi anni Duemila, come John Cena o. Ce n'è per tutti i gusti e a presentare questa doppia serata sarà un altro ex campione del ...

WWE, WrestleMania 39 (Night 1): show di Rey Mysterio, main event da urlo Corriere dello Sport

Kurt Angle ha rivelato che si è emozionato durante il discorso di Rey Mysterio alla cerimonia della Hall of Fame 2023.Dopo aver visto il loro scontro a WrestleMania 39, padre e figlio potrebbero a breve mettere in piedi un match storico per la compagnia di Stamford ...