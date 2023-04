Matteosi qualifica ai Mondiali nei 200 dorso vincendo agli Assoluti di Riccione: l'intervista di Stefano ...... poi le Dinamo Women di coach Antonellocontro la Virtus Bologna (domenica 19 marzo). ... Jones, Robinson e Stephens sono in dubbio per piccoli infortuni e solo domattina lo staff...I primi a essere attivati saranno gli ambulatori, seguiti dal dipartimentoe dal ... richieste per 30 milioni di euro Consegnato a Matteoil premio Friul Tomorrow Il nuovo ospedale di ...

Restivo, un medico ai Mondiali di nuoto: "Avere due carriere aiuta" Gazzetta