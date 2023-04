Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piu_Europa : Sulla legge ungherese anti lgbti+ l’Italia è l’unico Paese fondatore dell’UE a schierarsi con #Orban, insieme a Pol… - _wantcodyback : @ssicuramentee2 Non posso darti torto Ma perché hai cancellato quello sbagliato, avrei voluto farti una battuta (c… - RobertoDegrass2 : RT @italiano996677: I semoventi M109 italiani avvistati ad Udine sono arrivati in Polonia, da dove quasi certamente verranno trasferiti in… - mar40248589 : A Praga si sta svolgendo una manifestazione antigovernativa slogan 'Repubblica ceca contro la povertà la gente sta… - EnzaZeravito : RT @italiano996677: I semoventi M109 italiani avvistati ad Udine sono arrivati in Polonia, da dove quasi certamente verranno trasferiti in… -

Migliaia di persone si sono radunate oggi a Praga, in: sono scese in piazza per chiedere le dimissioni del governo, protestando contro la poverta' economica. I dimostranti hanno anche auspicato una soluzione pacifica alla guerra in ...Renata Urbanova ha deciso di scendere in piazza per "esprimere la sua disapprovazione per questo governo, per la situazione politica, per quello che sta succedendo nellae, in realtà, ......, Ungheria […] [, ma anche Polonia, Romania, Belgio, Olanda, Austria e Svizzera]. Ciascuno di questi Paesi, nella classifica mondiale per esportazioni e importazioni, occupa ...

Repubblica Ceca, manifestazione antigovernativa a Praga: in migliaia in piazza - Mondo Agenzia ANSA

Migliaia di persone si sono radunate oggi a Praga, in Repubblica Ceca: sono scese in piazza per chiedere le dimissioni del governo, ...Manifestazione di protesta a Praga: in migliaia chiedono le dimissioni del governo. Ad alimentare il dissenso l'aumento dei prezzi di energia e cibo ...