(Di domenica 16 aprile 2023) Domani sera, lunedì 17, torna una nuovadisu Rai 3. La prima inchiesta che verrà mandata in onda nel programma, che comincerà domani sera alle 21.20, si intitola “C’era una volta Calciopoli“ e sarà disponibile su RaiPlay e Rai Italia.del 17: leLacondotta da Daniele Autieri, con la collaborazione Federico Marconi si concentrerà sui fatti che hanno visto protagonista Luciano Moggi: cosa c’è dentro la pennetta USB che Luciano Moggi ha consegnato nelle mani di Andrea Agnelli durante l’Assemblea degli azionisti della Juventus del gennaio scorso?infatti avrebbe nelle mani il contenuto della pennetta per un totale di 170mila intercettazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giorgioaleambro : @ma3k03k @juventina____ @FabDellaValle @Gazzetta_it @reportrai3 @FabDellaValle non ci fai le anticipazioni circa la… - CorriereCitta : Report, anticipazioni puntata 17 aprile 2023: servizi e inchieste - mattiatml : RT @JU29ROTEAM: Nelle anticipazioni di Report abbiamo sentito uno stralcio di una telefonata tra l'arbitro De Santis (che alla fine venne c… - asverotega : RT @JU29ROTEAM: Nelle anticipazioni di Report abbiamo sentito uno stralcio di una telefonata tra l'arbitro De Santis (che alla fine venne c… - ThamayJ : @realvarriale @Inter @acmilan @sscnapoli @ACMonza Non vedo anticipazioni di report sulla puntata dedicata Juve come… -

... Massimo Cellino Domani sera, su, andrà in onda un'intervista al presidente del Brescia, Cellino. Il tema è Calciopoli. Sono due giorni che arrivanosulle sue dichiarazioni. Le ...Sono le parole di Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, a. Domani, 17 aprile, ... In rete fanno già discutere ledella puntata, in particolare un'intercettazione tra ...Emergono nuovesulla puntata di domani disu Rai3 dedicata a Calciopoli.

Report riapre Calciopoli, da Moggi alle intercettazioni: anticipazioni 17/04 Affaritaliani.it

Dopo le parole dei giorni scorsi, arrivano altre anticipazioni dell'inchiesta di Report su Calciopoli. Protagonista, ancora una volta, l'attuale presidente del Brescia, ed ex del Cagliari, Massimo Cel ...“ Ho portato le voci di chi è intercettato, di quello che dicono. Di 170mila intercettazioni solo 25 riguardavano la Juventus”. Sono le parole di Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, a ...