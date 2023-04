Renzi | “Calenda più che un liberale pare un grillino”

(Di domenica 16 aprile 2023) Una enews “per chiedere scusa a tutti gli amici che credono nel riformismo e nel Terzo Polo per l’indecoroso spettacolo di questa settimana. Ho fatto di tutto per evitare di giungere a questo epilogo. Ci ho creduto ma non ci sono riuscito”. Lo scrive Matteonella sua ultima enews. Nel weekend che segue la traumatica rottura tra Italia Viva e Azione sul progetto di partito unico del Terzo Polo, volano gli stracci tra i leader delle due formazioni, Carloe Matteo. Che dopo mesi di lunghe e complicate trattative, definitivamente naufragate questa settimana, di sassolini dalle scarpe da togliersi ne avevanocchi. “In queste ore Carlosta continuando ad attaccarmi sul piano personale, con le stesse critiche che da mesi usano i giustizialisti. Sono post e tweet tipici dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SalamidaFabio : Caro #Calenda, non c’è bisogno che continui a raccontarci chi è #Renzi, perché noi scriviamo da tempo tutto quello… - Ettore_Rosato : Il post di oggi di #Calenda su #Renzi è inutilmente cattivo e inutile. Ne sono veramente dispiaciuto, sul piano umano e politico. - stanzaselvaggia : Con questa sgangherata emorragia di tweet Calenda, convinto di spiegare l’ambiguità di Renzi di cui già sapevamo, s… - tutto_travaglio : #Rottura Calenda-Renzi, Travaglio sul Nove: “Il centro è una creatura fantasy che non attrae nessuno - Il Fatto Quo… - moriggi : RT @Capezzone: Sulla polemica Calenda-Renzi, mi pare definitiva una vecchia gag di Woody Allen. Marito dallo psicanalista: “Dottore, mia mo… -

sono leader impulsivi, e sono stati molto impulsivi anche tra di loro, reciprocamente . Hanno qualità che la disputa di questi giorni non ha certo fatto brillare. Ma la loro ...... 'Voleva il Riformista giornale del Terzo Polo con abbonamento ai tesserati' Perché il Terzo polo è fallito, cosìha rotto la promessa Nel Terzo Polo è rottura, strappo dicon...Chissà che non sia la città della pace a far fare pace a Carloe Matteo. Il senatore e leader di Azione, nei giorni in cui del partito unico con Italia Viva sono rimaste solo macerie e insulti, ha trascorso in Umbria e nello specifico ad Assisi, la ...

Così Renzi il distruttore ha rottamato pure Calenda Domani

Una enews “per chiedere scusa a tutti gli amici che credono nel riformismo e nel Terzo Polo per l’indecoroso spettacolo di questa settimana. Ho fatto di tutto per evitare di giungere a questo epilogo.“È simpatico e bravo, se vuole venire a dare un contributo a Forza Italia, noi di militanti ne abbiamo bisogno”: lo dice Paolo Barelli, ...