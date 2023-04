Regno Unito | con un patrimonio di oltre 600 milioni di sterline Carlo III è più ricco della regina Elisabetta

Leggi su open.online

(Di domenica 16 aprile 2023) Il motto di sua madre, la, era never complain, never explain: mai lamentarsi, mai dare spiegazioni. Red’Inghilterra al mottocasata Windsor potrebbe aver aggiunto un terzo personale imperativo: non spendere (troppo). Secondo la classifica stilata dal Sunday Times, il sovrano – prossimo all’incoronazione – oggi è piùdefunta madre,II. L’anno scorso alla– scomparsa lo scorso settembre – era stato infatti attribuito unda 370di. Quello di Re– secondo il quotidiano britannico – raggiunge invece una fortuna di 600di. Da principe del Galles ...