Real Madrid | Kroos vicino al prolungamento per un anno

(Di domenica 16 aprile 2023) Dopo Modric, ilsta lavorando per ildi ancora undell’altra colonna del centrocampo, ToniToniè pronto ad accettare ilcon il, dopo qualche settimana per riflettere, in cui ha accarezzato – secondo quanto riferito da Marca – l’idea dell’addio al calcio giocato Dopo ildi Luka Modric le Merengues decidono di blindare anche l’altro senatore del centrocampo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RMadridFrance_ : ??OFFICIEL | Daniele Orsato arbitrera Chelsea - Real Madrid. - parallelecinico : Classifica finale della regular season di Eurolega, e accoppiamenti ufficiali dei quarti di finale: Olympiacos (1)… - beinsports_FR : ???? Real Madrid ?? Carlo Ancelotti encense Karim Benzema - laViscontina : @MilanNewsit Al posto suo, avrei negato l'intervista...Tanto se la cantano e suonano da soli da mesi, più forti e v… - coredestacitta : l’udinese la percepisco come il real madrid..che paura -

Anche nella ripresa il Lecce attacca e va vicino al raddoppio ma invece al 75esimo è la Samp a pareggiare: scambio Gabbiadini - Jesé con l'exche realizza. Il tabellino di Lecce - ...Semifinali in vista. Carlo Ancelotti vuole tenere alta la concentrazione del suo, che si prepara a blindare il passaggio del turno dopo aver battuto il Chelsea (2 - 0) nella gara d'andata dei quarti di Champions League. A Stamford Bridge, altra cornice di successi per ...Proprio nei piedi dell'ex attaccante die di Roma quasi a tempo scaduto è arrivata la palla del sorpasso definitivo che avrebbe dato al Getafe tre punti vitali per la corsa salvezza. Come ...

Tetto salariale, "effetto" Bernabeu e merchandising: i conti sorridono al Real Madrid La Gazzetta dello Sport

Secondo quanto riferisce Telefoot, il Real Madrid sta pensando a Erling Haaland per il dopo-Benzema. Il norvegese ha una clausola, da poter sfruttare ...Lo spagnolo è stato l'MVP del primo round a San Siro: il club rossonero vuole trattare con il Real Madrid per il suo riscatto ...