Ravezzani: «Inter, attacco disastroso. Inzaghi via a fine stagione» (Di domenica 16 aprile 2023) Nel suo videoeditoriale per QSVS, Fabio Ravezzani ha commentato duramente l’undicesima sconfitta in campionato per l’Inter arrivata contro il Monza. Il direttore di TeleLombardia si è scagliato soprattutto contro un attacco disastroso, ma anche dando una buona dose di colpe a Simone Inzaghi. attacco disastroso – Il principale responsabile del periodo nero dell’Inter, secondo Fabio Ravezzani, è un attacco con dati da mani nei capelli: «La serie di disastri che ha accompagnato l’Inter nelle ultime di campionato sembra incredibile. Squadra che prende un gol stupido e va in catalessi. C’è un dato clamoroso: nelle ultime cinque di campionato sono arrivati 112 tiri verso la porta avversaria. 66 in porta. Un ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023) Nel suo videoeditoriale per QSVS, Fabioha commentato duramente l’undicesima sconfitta in campionato per l’arrivata contro il Monza. Il direttore di TeleLombardia si è scagliato soprattutto contro un, ma anche dando una buona dose di colpe a Simone– Il principale responsabile del periodo nero dell’, secondo Fabio, è uncon dati da mani nei capelli: «La serie di disastri che ha accompagnato l’nelle ultime di campionato sembra incredibile. Squadra che prende un gol stupido e va in catalessi. C’è un dato clamoroso: nelle ultime cinque di campionato sono arrivati 112 tiri verso la porta avversaria. 66 in porta. Un ...

