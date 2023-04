Rapina in pizzeria a Quarto, indagini in corso (Di domenica 16 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoindagini sono in corso da parte dei carabinieri su una Rapina consumatasi ieri sera, intorno alle 23:30 a Quarto (Napoli), ai danni di una pizzeria di corso Italia. Da una prima sommaria ricostruzione fatta dai militari della locale tenenza una persona, armata di coltello, si sarebbe fatta consegnare l’incasso per poi fuggire col bottino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutosono inda parte dei carabinieri su unaconsumatasi ieri sera, intorno alle 23:30 a(Napoli), ai danni di unadiItalia. Da una prima sommaria ricostruzione fatta dai militari della locale tenenza una persona, armata di coltello, si sarebbe fatta consegnare l’incasso per poi fuggire col bottino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

