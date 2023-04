Ranking ATP, Jannik Sinner è 8°: i punti da difendere da Barcellona al Roland Garros (Di domenica 16 aprile 2023) Dopo la sconfitta patita ieri nella seconda semifinale dell’ATP Masters 1000 Montecarlo 2023 per mano del danese Holger Rune, Jannik Sinner sa già che nel Ranking di lunedì 17 aprile ripartirà dall’8° posto, medesima posizione che l’azzurro già occupava questa settimana. Sinner però ha incrementato il proprio bottino di punti: lunedì 10 si trovava a quota 3345, mentre domani salirà a 3525. L’azzurro, infatti, scarterà i 180 punti dei quarti del 2022 a Montecarlo, mentre nel 2023 con la semifinale ne ha incamerati 360. Prosegue la stagione sul rosso e quindi si guarda ai prossimi tornei: lo scorso anno Sinner raggiunse gli ottavi a Madrid (90 punti), per poi spingersi fino ai quarti a Roma (180 punti), infine si fermò agli ottavi al ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Dopo la sconfitta patita ieri nella seconda semifinale dell’ATP Masters 1000 Montecarlo 2023 per mano del danese Holger Rune,sa già che neldi lunedì 17 aprile ripartirà dall’8° posto, medesima posizione che l’azzurro già occupava questa settimana.però ha incrementato il proprio bottino di: lunedì 10 si trovava a quota 3345, mentre domani salirà a 3525. L’azzurro, infatti, scarterà i 180dei quarti del 2022 a Montecarlo, mentre nel 2023 con la semifinale ne ha incamerati 360. Prosegue la stagione sul rosso e quindi si guarda ai prossimi tornei: lo scorso annoraggiunse gli ottavi a Madrid (90), per poi spingersi fino ai quarti a Roma (180), infine si fermò agli ottavi al ...

