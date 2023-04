Raffaella Fico: “Balotelli? Ci abbiamo riprovato, ma non c’è futuro. Siamo fratelli” (Di domenica 16 aprile 2023) Le parole della showgirl: "Ero una ragazzina. Fu una trovata pubblicitaria, me l’avevano consigliato. Non credevo ci fosse niente di male" Leggi su golssip (Di domenica 16 aprile 2023) Le parole della showgirl: "Ero una ragazzina. Fu una trovata pubblicitaria, me l’avevano consigliato. Non credevo ci fosse niente di male"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francobus100 : Raffaella Fico, rivelazione a Verissimo: «Oggi io e Mario Balotelli siamo come fratelli» - marioma00248521 : Raffaella Fico: 'Balotelli? Ci abbiamo riprovato varie volte' | E sulla sua verginità in vendita: 'Non lo rifarei' - infoitcultura : Raffaella Fico, rivelazione a Verissimo: «Oggi io e Mario Balotelli siamo come fratelli» - infoitcultura : Raffaella Fico, le dichiarazioni: “Io e Mario Balotelli c’abbiamo riprovato” - infoitcultura : Verissimo, Raffaella Fico su Balotelli: “Ci abbiamo riprovato. Oggi sono single” -