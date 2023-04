(Di domenica 16 aprile 2023) TecnoAndroid Come ormai avrete saputo, l’operatore virtualedurante il corso di questa settimana ha avuto qualche problemino tecnico. I clienti hanno passato qualche giorno senza connessione internet ed impossibilitati ad inviare SMS. L’operatore ha recentemente deciso di rassicurare i proprisulla sua “salute”, inviando loro una comunicazione via e-mail. Scopriamo insieme tutti i dettagli.rassicura iDalla mattinata dello scorso 12 aprile 2023 i clienti die del secondo brand Si Pronto!?! non riescono a navigare in internet. Questo disservizio si aggiunge a quello in corso da metà Marzo 2023 che non permette ai clienti dell’operatore virtuale di inviare SMS verso altri numeri. Al ...

tecnoandroidit : Rabona Mobile ha rassicurato i rivenditori dopo i disagi - - mondomobileweb : Oggi 15 aprile 2023 i clienti Rabona Mobile continuano a subire il blocco di internet, oltre il blocco in uscita pe… - Yozzo : RT @mondomobileweb: Rabona Mobile rassicura i rivenditori con una lettera: "Rabona gode di ottima salute" - infoitscienza : Codici su Rabona Mobile: 'Problemi con internet e SMS , chiediamo rimborso' - mondomobileweb : Rabona Mobile rassicura i rivenditori con una lettera: "Rabona gode di ottima salute"

Orami ci sono pochi dubbi suche non funziona durante il weekend . Il down che ha coinvolto anche la rete Internet negli ultimi giorni non verrà archiviato prima della ...Bisogna analizzare con grande attenzione i nuovi sviluppi relativi ai problemi, visto che la rete ancora non funziona oggi 15 aprile . Sufficiente farsi un giro sui social,...Per altre notizie di attualità clicca qui.

Occorre prendere in esame la possibile data di ripristino per Rabona Mobile che non funziona, con problemi Internet e down a breve risolti ...Giungono ulteriori segnali dall'assistenza, da valutare con grande attenzione per chi vuole inquadrare meglio il disservizio ...