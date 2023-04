"Questa foto...": pure lacrime, il messaggio a Maria De Filippi | Guarda (Di domenica 16 aprile 2023) Momenti di pura emozione ad Amici, il programma di Maria De Filippi, nella puntata del Serale in onda su Canale 5 sabato 16 aprile. Emozioni anche prima del via, quando uno dei tre nuovi giudici, Giuseppe Giofrè, ha voluto spendersi in una speciale dedica tutta alla conduttrice. Il ballerino, nato proprio nella scuola Mediaset, da quest'anno affianca Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Partecipò ad Amici all'11esima edizione, successivamente iniziò una folgorante carriera. Oggi ha 30 anni e ha collaborato con personaggi del calibro di Jennifer Lopez ed Ariana Grande. Un successo enorme. Ma Giofrè non scorda da dove arrivi, quel successo. E così, poco prima della puntata, ecco che su Instagram ha postato una foto della serata, scatto che mostra la De Filippi seduta sul bordo della poltrona di Giofrè, a cui posa ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Momenti di pura emozione ad Amici, il programma diDe, nella puntata del Serale in onda su Canale 5 sabato 16 aprile. Emozioni anche prima del via, quando uno dei tre nuovi giudici, Giuseppe Giofrè, ha voluto spendersi in una speciale dedica tutta alla conduttrice. Il ballerino, nato proprio nella scuola Mediaset, da quest'anno affianca Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Partecipò ad Amici all'11esima edizione, successivamente iniziò una folgorante carriera. Oggi ha 30 anni e ha collaborato con personaggi del calibro di Jennifer Lopez ed Ariana Grande. Un successo enorme. Ma Giofrè non scorda da dove arrivi, quel successo. E così, poco prima della puntata, ecco che su Instagram ha postato unadella serata, scatto che mostra la Deseduta sul bordo della poltrona di Giofrè, a cui posa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Davvero qualcuno sta raccontando al resto del mondo che siamo governati da #razzisti, xenofobi e #fascisti? A me qu… - JamesLucasIT : Questa foto del fiume Odeleite, situato nel Portogallo meridionale, ha fatto il giro dei social media cinesi qualch… - madforfree : Anche questa settimana a @fuoridalcorotv nuovi documenti interni Aifa mostrano che le richieste di autopsie su alcu… - bossacubana : RT @Giorgiolaporta: Davvero qualcuno sta raccontando al resto del mondo che siamo governati da #razzisti, xenofobi e #fascisti? A me questa… - vaporino2011 : RT @Felyorfelix: Questa foto horror è stata scattata nella loggia massonica Cayrú N°762 in Brasile — Sono così malati che le parole non pos… -