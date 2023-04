Quello che non sapete sulla carne sintetica (Di domenica 16 aprile 2023) Lo scorso 28 marzo il Governo guidato da Giorgia Meloni ha approvato un disegno di legge che vieta la produzione in Italia di carne sintetica. La proposta dovrà essere discussa in parlamento, ma intanto l’annuncio ha acceso il dibattito mediatico e politico intorno a questo tipo di alimento. Ma cos’è davvero la carne sintetica, come si produce, e quali sono i vantaggi e gli svantaggi rispetto alla carne tradizionale? La carne sintetica viene prodotta in laboratorio partendo da un campione di cellule staminali prelevate da un animale. Le cellule raccolte ricevono una soluzione nutritiva che ne stimola la replicazione e vengono poi inserite in un macchinario, chiamato bioreattore, dove continuano a crescere. In seguito, le nuove cellule vengono stimolate a differenziarsi ... Leggi su tpi (Di domenica 16 aprile 2023) Lo scorso 28 marzo il Governo guidato da Giorgia Meloni ha approvato un disegno di legge che vieta la produzione in Italia di. La proposta dovrà essere discussa in parlamento, ma intanto l’annuncio ha acceso il dibattito mediatico e politico intorno a questo tipo di alimento. Ma cos’è davvero la, come si produce, e quali sono i vantaggi e gli svantaggi rispetto allatradizionale? Laviene prodotta in laboratorio partendo da un campione di cellule staminali prelevate da un animale. Le cellule raccolte ricevono una soluzione nutritiva che ne stimola la replicazione e vengono poi inserite in un macchinario, chiamato bioreattore, dove continuano a crescere. In seguito, le nuove cellule vengono stimolate a differenziarsi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoFusaro : Ieri c'era lo sciopero dei treni. Ma non di tutti i treni. Quello che vedete ad esempio circolava nella stazione di… - SalamidaFabio : Caro #Calenda, non c’è bisogno che continui a raccontarci chi è #Renzi, perché noi scriviamo da tempo tutto quello… - pisto_gol : Si è molto parlato dell’ esecrabile comportamento tenuto da alcuni colleghi nella mix zone di #MilanNapoli. Certo h… - marilenagasbar1 : RT @marilenagasbar1: @bnatyzzz Questo è un popolo recidivo che non riesce a distinguere l'opportunismo, cieco di fronte ai tradimenti, sord… - marilenagasbar1 : @bnatyzzz Questo è un popolo recidivo che non riesce a distinguere l'opportunismo, cieco di fronte ai tradimenti, s… -