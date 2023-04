Quelle canzoni appese a un «ponte» (Di domenica 16 aprile 2023) Poco dopo i due minuti dall’inizio di Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine la storica canzone di James Brown, il padrino del soul arringa la sua band first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 16 aprile 2023) Poco dopo i due minuti dall’inizio di Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine la storica canzone di James Brown, il padrino del soul arringa la sua band first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anna_tpwk_ : Jun perché sei triste ? Sono ore che mette canzoni tristi Ha messo anche canzoni coreane ma non so se erano trist… - giorgiaball2005 : @JustIsaas @riveo97 @sstepbystepp Esserci starci vicino nonostante la distanza è condividere le canzoni e le cose p… - Alessia25125606 : RT @cuteunfriendly: Daniele: ma rompevano il cazzo in casa con quelle playlist per forza dovevo imparare le canzoni, fuori non le ascolterò… - Anna18071308 : RT @cuteunfriendly: Daniele: ma rompevano il cazzo in casa con quelle playlist per forza dovevo imparare le canzoni, fuori non le ascolterò… - Claudiia_A33 : RT @cuteunfriendly: Daniele: ma rompevano il cazzo in casa con quelle playlist per forza dovevo imparare le canzoni, fuori non le ascolterò… -