(Di domenica 16 aprile 2023) La profezia era stata fin troppo facile, affidata alle parole del grande Fernando Aramburu in “Patria”: un giorno non molto lontano in pochi ricorderanno quello che è successo. «Ed è inutile farsi il sangue amaro: è la legge della vita, alla fine ... sul sito.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AMNESIAK4I : ogni volta che quei cristi giocano. Cioè io mi triggero tantissimo il Milan deve pagarmi le sedute dalla psicologa giuro - taeraevisore : Dovete smetterla di mettere in cattiva luce Taerae buttando merda su quei poveri cristi di Jay e Jongwoo. Perché pu… - twitsebe : @Flyingteacher67 @fanpage Sono dei poveri cristi, i più non hanno nessuno o ne condividono i metodi o vogliono dime… - Kat82131855 : Madonna raga ma voi avete idea che quei poveri cristi si alzano ogni mattina prestissimo stanno tutto il giorno sul… - Lucafale : @fuori__luogo Per l'uso che ne faccio non è che mi interessa molto la storia. Lo uso più per informazione non ho la… -

invisibili: nel silenzio dei cortili in cui una volta tanti figli giocavano a pallone, nelle ... E tuttivecchi che il Covid si è portato via nelle Rsa o negli ospedali, spaventosamente soli...Poco prima, nell'omelia, Francesco aveva incluso in questa categoria i "migranti che non sono piu' volti ma numeri" , i "detenuti rifiutati" ma anche" tantiabbandonati invisibili, ...Purtroppo non è così: basterebbe andare a dare un'occhiata a quel che succede a Ventimiglia:poveriche riescono a fatica a oltrepassare i confini vengono rispediti in un amen a casa. C'è ...

Quei cristi invisibili che vogliamo respingere La Stampa

Dal traffico di armi alla mafia, tutte le piste inesplorate e i segreti di una tragedia che costò la vita a 140 persone ...L’augurio di Pasqua, allora, per ciascuno di noi, per la nostra città e per la nostra regione è che possiamo superare lo scetticismo o la disperazione per ritrovare nella Resurrezione di Cristo il ...