Quarto, rapina in pizzeria: armato di coltello si fa consegnare l’incasso (Di domenica 16 aprile 2023) Attimi di paura quelli vissuti nella serata di ieri, sabato 15 aprile, in una pizzeria di Quarto dove si è consumata una rapina intorno alle ore 23.30. La serata stava volgendo al termine, quando un uomo è entrato nel locale armato di coltello e ha costretto il personale che era in servizio a consegnargli i guadagni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 16 aprile 2023) Attimi di paura quelli vissuti nella serata di ieri, sabato 15 aprile, in unadidove si è consumata unaintorno alle ore 23.30. La serata stava volgendo al termine, quando un uomo è entrato nel localedie ha costretto il personale che era in servizio a consegnargli i guadagni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliToday : #Cronaca #Quarto Rapina in pizzeria: armato di coltello si fa consegnare l'incasso e fugge - cronachecampane : #CronacaFlegrea #UltimeNotizie #carabinieri #pizzeria #quarto Quarto, rapina in pizzeria davanti ai clienti: caccia… - Gazzettadmilano : Grazie ai sistemi di sicurezza di Poste Italiane é stata sventata una rapina presso l’Ufficio Postale Milano 1 in V… - Gazzettadmilano : Grazie ai sistemi di sicurezza di Poste Italiane é stata sventata una rapina presso l’Ufficio Postale Milano 1 in V… -