Quanto guadagna chi vince lo scudetto (Di domenica 16 aprile 2023) vincere lo scudetto è il sogno di ogni tifoso. E quelli del Napoli sono vicinissimi a realizzarlo. Alla squadra di Luciano Spalletti manca solo la certezza matematica. Una notizia che rende felici anche i cassieri del club partenopeo, che già gongolano al pensiero di mettere a bilancio una cifra a tanti zeri. Diventare campione d’Italia, infatti, regala alle casse del club ben 23 milioni e 400 mila euro provenienti dalla Lega di Serie A, ai quali vanno aggiunti altri 10 milioni per la qualificazione in Champions League (questa seconda iniezione di liquidità arriva direttamente dalla Uefa attraverso il Market Pool). Totale, 33 milioni e 400 euro (davvero un bel gruzzolo che può anche favorire futuri investimenti in chiave mercato). La lotta al secondo e al terzo posto Anche piazzarsi sul gradino d’onore è un traguardo ambito da chi si occupa delle ... Leggi su gqitalia (Di domenica 16 aprile 2023)re loè il sogno di ogni tifoso. E quelli del Napoli sono vicinissimi a realizzarlo. Alla squadra di Luciano Spalletti manca solo la certezza matematica. Una notizia che rende felici anche i cassieri del club partenopeo, che già gongolano al pensiero di mettere a bilancio una cifra a tanti zeri. Diventare campione d’Italia, infatti, regala alle casse del club ben 23 milioni e 400 mila euro provenienti dalla Lega di Serie A, ai quali vanno aggiunti altri 10 milioni per la qualificazione in Champions League (questa seconda iniezione di liquidità arriva direttamente dalla Uefa attraverso il Market Pool). Totale, 33 milioni e 400 euro (davvero un bel gruzzolo che può anche favorire futuri investimenti in chiave mercato). La lotta al secondo e al terzo posto Anche piazzarsi sul gradino d’onore è un traguardo ambito da chi si occupa delle ...

