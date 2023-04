Quando torna in campo Jannik Sinner? Avversari a Barcellona e proiezioni ranking (Di domenica 16 aprile 2023) Domani scatterà il torneo ATP Barcellona 2023 di tennis: ci saranno 500 punti in palio sulla terra battuta catalana, dove è iscritto anche Jannik Sinner, che dovrebbe giocare pure in doppio con l’australiano Alex de Minaur. L’azzurro è la testa di serie numero 4 in singolare e quindi avrà un bye al primo turno, poi potrebbe ritrovarsi, così come a Montecarlo, l’argentino Diego Schwartzman al secondo turno (o in alternativa il cinese Yibing Wu). Agli ottavi possibile sfida col nipponico Yoshihito Nishioka. Ai quarti potrebbe riproporsi un’altra sfida vista a Montecarlo, ovvero il derby con Lorenzo Musetti, numero 9 del seeding. In semifinale possibile incrocio col capofila della parte bassa del tabellone, l’ellenico Stefanos Tsitsipas. Possibile ultimo atto contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Tennis, Dario Puppo: “Sinner ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Domani scatterà il torneo ATP2023 di tennis: ci saranno 500 punti in palio sulla terra battuta catalana, dove è iscritto anche, che dovrebbe giocare pure in doppio con l’australiano Alex de Minaur. L’azzurro è la testa di serie numero 4 in singolare e quindi avrà un bye al primo turno, poi potrebbe ritrovarsi, così come a Montecarlo, l’argentino Diego Schwartzman al secondo turno (o in alternativa il cinese Yibing Wu). Agli ottavi possibile sfida col nipponico Yoshihito Nishioka. Ai quarti potrebbe riproporsi un’altra sfida vista a Montecarlo, ovvero il derby con Lorenzo Musetti, numero 9 del seeding. In semifinale possibile incrocio col capofila della parte bassa del tabellone, l’ellenico Stefanos Tsitsipas. Possibile ultimo atto contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Tennis, Dario Puppo: “...

