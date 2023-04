Quando la MotoGP su TV8 oggi? Orario gara in chiaro, programma GP Austin 2023 (Di domenica 16 aprile 2023) oggi domenica 16 aprile (ore 21.00) va in scena il GP delle Americhe 2023, terza tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito di Austin. Si preannuncia grande spettacolo sulla pista texana, dove si correrà il Gran Premio sulla distanza tradizionale dopo la Sprint Race di ieri vinta dal nostrao Francesco Bagnaia. Il Campione del Mondo partirà con i favori del pronostico anche in questa occasione, ma l’alfiere della Ducati sarà chiamato a una nuova intensa sfida con gli altri big. Il piemontese cercherà di superare Marco Bezzecchi in classifica generale e proverà ad ampliare ulteriormente il margine di vantaggio nei confronti di Fabio Quartararo e Marc Marquez. Il GP delle Americhe 2023, terza tappa del MondialeMotoGP, starà trasmesso in differita tv su TV8 a partire dalle ore ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023)domenica 16 aprile (ore 21.00) va in scena il GP delle Americhe, terza tappa del Mondialeche si disputa sul circuito di. Si preannuncia grande spettacolo sulla pista texana, dove si correrà il Gran Premio sulla distanza tradizionale dopo la Sprint Race di ieri vinta dal nostrao Francesco Bagnaia. Il Campione del Mondo partirà con i favori del pronostico anche in questa occasione, ma l’alfiere della Ducati sarà chiamato a una nuova intensa sfida con gli altri big. Il piemontese cercherà di superare Marco Bezzecchi in classifica generale e proverà ad ampliare ulteriormente il margine di vantaggio nei confronti di Fabio Quartararo e Marc Marquez. Il GP delle Americhe, terza tappa del Mondiale, starà trasmesso in differita tv su TV8 a partire dalle ore ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dianatamantini : COME STA POL ESPARGARO? Lo spagnolo non ha neanche cominciato il Mondiale MotoGP 2023, quando tornerà? Ecco com'è l… - corsedimoto : COME STA POL ESPARGARO? Lo spagnolo non ha neanche cominciato il Mondiale, quando tornerà? Ecco come la situazione… - _trixiedixie_ : I pass per motogp e f1 quando manco sanno cosa siano ?? - Ellbowslider : RT @gponedotcom: “Battersi contro la Ducati è impossibile. So che ci serve un grande cambiamento, ma non posso chiedere a Yamaha un motore… - gponedotcom : “Battersi contro la Ducati è impossibile. So che ci serve un grande cambiamento, ma non posso chiedere a Yamaha un… -