Qual è la vera storia dietro al dramma Romeo e Giulietta? (Di domenica 16 aprile 2023) Gli inguaribili romantici non possono non amare la storia di Romeo e Giulietta. Due amanti che a causa dell’odio tra le loro famiglie hanno fatto una fine tragica. L’opera di William Shakespeare che ha reso celebre Verona in tutto il mondo, in realtà non si svolge in questa città, ma affonda le sue radici a Siena. Inoltre i nomi dei protagonisti non erano Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti, ma Giannozza Saraceni e Mariotto Mignarelli. Giannozza e Mariotto, due amanti sfortunati Gli amanti che hanno ispirato la storia di Romeo e Giulietta, nella realtà sono vissuti intorno al 1340 a Siena. Giannozza e Mariotto si innamorano e decidono di sposarsi in segreto. La momentanea felicità viene distrutta da una tragedia: un giorno un giovane rivolge degli ... Leggi su dilei (Di domenica 16 aprile 2023) Gli inguaribili romantici non possono non amare ladi. Due amanti che a causa dell’odio tra le loro famiglie hanno fatto una fine tragica. L’opera di William Shakespeare che ha reso celebre Verona in tutto il mondo, in realtà non si svolge in questa città, ma affonda le sue radici a Siena. Inoltre i nomi dei protagonisti non eranoMontecchi eCapuleti, ma Giannozza Saraceni e Mariotto Mignarelli. Giannozza e Mariotto, due amanti sfortunati Gli amanti che hanno ispirato ladi, nella realtà sono vissuti intorno al 1340 a Siena. Giannozza e Mariotto si innamorano e decidono di sposarsi in segreto. La momentanea felicità viene distrutta da una tragedia: un giorno un giovane rivolge degli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _flavinsky : Sto vedendo in questi giorni qual è il trattamento che riservano ai grandi influencer al Coachella tipo Alix Earle… - fulllvia : @Giorgiolaporta Ci sono due #Meloni. C'è la #Meloni a #Cutro e non ce la dimentichiamo. L'altra #Meloni è nelle v… - MarcoVioli5 : Quando l'ho preso per il culo dicendo 'sì mi metto al lavoro' per pii scrivergli 'che c'entra la Lazio con l'Europa… - Lafabj : @ChrisRicchiuti @Paciok1991 Ha detto una cosa vera. Qual è il problema? - bervent : RT @agencypb: È opportuno che l'Italia consolidi un dialogo prioritario con l'Etiopia, paese chiave in Africa, ma qual è la sfida per i rap… -