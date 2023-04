Putin riceve il ministro della Difesa cinese e rilancia l’asse Mosca-Pechino: «Tra noi cooperazione militare a tutto campo» (Di domenica 16 aprile 2023) La “relazione” tra Russia-Cina «è molto stabile» e «migliore delle unioni politico-militari dell’era della Guerra Fredda». Lo hanno confermato oggi, domenica 16 aprile, il leader del Cremlino Vladimir Putin e il neo ministro della Difesa cinese, Li Shangfu, durante la visita di quest’ultimo a Mosca. «Lo sviluppo delle relazioni tra le nostre due nazioni sta andando bene in tutte le aree: economia, settori sociali, culturali ed educativi e nei dipartimenti militari», ha detto soddisfatto Putin, sottolineando inoltre come le due potenze stiano «lavorando attivamente» in ambito militare, scambiandosi «regolarmente» – tra le altre cose – «informazioni utili, collaborando nel campo della ... Leggi su open.online (Di domenica 16 aprile 2023) La “relazione” tra Russia-Cina «è molto stabile» e «migliore delle unioni politico-militari dell’eraGuerra Fredda». Lo hanno confermato oggi, domenica 16 aprile, il leader del Cremlino Vladimire il neo, Li Shangfu, durante la visita di quest’ultimo a. «Lo sviluppo delle relazioni tra le nostre due nazioni sta andando bene in tutte le aree: economia, settori sociali, culturali ed educativi e nei dipartimenti militari», ha detto soddisfatto, sottolineando inoltre come le due potenze stiano «lavorando attivamente» in ambito, scambiandosi «regolarmente» – tra le altre cose – «informazioni utili, collaborando nel...

