"Puro odio, perché la sinistra ci indigna": FdI, la Gardini svela la vergogna rossa (Di domenica 16 aprile 2023) Sono passate ormai 24 ore dall'assalto alla sede di Fratelli d'Italia a Mestre. La sede è stata vandalizzata, distrutta. Poi le scritte, "fasci assassini". Violenza e odio Puro. Un episodio gravissimo, stigmatizzato da tutte le forze di maggioranza. Ma non dalla sinistra, dal Pd, dalle opposizioni. Un silenzio imbarazzante alla vigilia, ancor più sconcertante oggi, domenica 16 aprile. E proprio su questo punto insiste Elisabetta Gardini, vicecapogruppo FdI alla Camera, che passa all'attacco, durissimo: "Un vero e proprio agguato dalla violenza efferata che ci riporta al clima di terrore degli anni di Piombo", premette. "Quanto accaduto a Mestre contro la sede regionale di Fdi acquista ancora maggior gravità dopo 24 ore di silenzio da parte della sinistra che non ha speso nemmeno una ...

