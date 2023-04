Protagonista contro l’Inter, Caldirola non dimentica il Benevento: “Dico ancora grazie” (Di domenica 16 aprile 2023) Tempo di lettura: 1 minutoUn colpo di testa di Luca Caldirola ha mandato a tappeto l’Inter e lanciato il Monza. Il difensore della compagine brianzola si è preso la scena a San Siro, realizzando il classico gol dell’ex. Cresciuto nelle giovanili nerazzurre, Caldirola ha dato un dispiacere alla formazione di Simone Inzaghi, complicandone il cammino per la qualificazione alla prossima Champions League. Nel post partita, però, Caldirola ha voluto ricordare e ringraziare un’altra squadra del suo passato: il Benevento che annaspa nei bassifondi, in lotta per la permanenza in serie B. In tribuna al “Ciro Vigorito” in occasione del match di Pasquetta con la Spal, insieme alla fidanzata Roberta Mercurio (che sposerà in estate), il mancino originario di Desio non dimentica l’esperienza nel ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 aprile 2023) Tempo di lettura: 1 minutoUn colpo di testa di Lucaha mandato a tappetoe lanciato il Monza. Il difensore della compagine brianzola si è preso la scena a San Siro, realizzando il classico gol dell’ex. Cresciuto nelle giovanili nerazzurre,ha dato un dispiacere alla formazione di Simone Inzaghi, complicandone il cammino per la qualificazione alla prossima Champions League. Nel post partita, però,ha voluto ricordare e ringraziare un’altra squadra del suo passato: ilche annaspa nei bassifondi, in lotta per la permanenza in serie B. In tribuna al “Ciro Vigorito” in occasione del match di Pasquetta con la Spal, insieme alla fidanzata Roberta Mercurio (che sposerà in estate), il mancino originario di Desio nonl’esperienza nel ...

