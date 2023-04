Proposta di legge per il sostegno psicologico nelle scuole e nelle università (finalmente)

(Di domenica 16 aprile 2023) Dopo i drammatici casi di suicidio fra studenti universitari, si era detta d’accordo anche la ministra dell’e della ricerca Anna Maria Bernini. Adesso c’è unadisul supportoche, si spera, troverà ildel governo,. L’hanno presentata i sindacati studenteschi e prevede l’istituzione di presidi psicologici in tutte lee leitaliane. In modo dunque più strutturato di quanto non avvenga al momento, con sportelli ed esperimenti a macchia di leopardo in giro per gli istituti e gli atenei del paese “Dato che la politica non se ne sta occupando, abbiamo deciso di farlo noi”. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EleonoraEvi : La proposta di legge della #AlleanzaVerdiSinistra a mia prima firma per tassare maggiormente, limitare e vietare i… - GiorgiaMeloni : Via libera definitivo della Camera alla proposta di legge sull'#equocompenso che ha l'intento di riconoscere e tute… - petergomezblog : Jet privati, proposta di legge di Verdi e Sinistra per limitarne l’uso: accise e imposte maggiorate e progressivo d… - righimarco : @cozzolino62 #CRA #opensource condivido l'appello di coloro che chiedono che questa assurda proposta non diventi… - Alessio2345678 : RT @Wondercri1982: ?? Depositata una proposta di legge per vietare i voli dei jet privati anche in Italia -

'Con riguardo all'istanza relativa all'aggiornamento dellaprogettuale '003. Piazza Risorgimento - Area ex collegio La Salle' - sinella comunicazione firmata dal vicesegretario della ...Per quanto riguarda i costi, sempre come sisul sito di Poste Italiane : ' Offerta Luce (... In questo modo è possibile valutare bene lae decidere se adatta o meno alle proprie esigenze. ...... revanchismo, in alcuni casi qualcuno si spinge al fascismo culturale Esiste oggi una... In Italia si scrive di più, con tirature limitatissime, e sidi meno che in tutta Europa. ...

Gadda (IV), “Al via la proposta di legge per l’ippicoltura. Pdl da all’esame della Commissione Agrico... lanuovapadania.it

Adesso c’è una proposta di legge sul supporto psicologico che, si spera, troverà il sostegno del governo, nelle scuole e nelle università. L’hanno presentata i sindacati studenteschi e prevede ...18.40 Equo compenso,via libera Camera:è legge E' stata approvata in via definitiva dall'Aula della Camera la proposta di legge sull'equo compenso per le presta- zioni dei liberi professionisti.Il vi ...