Pronta la squadra del candidato sindaco Gadola: "Vogliamo portare in alto Arpaise"

Tempo di lettura: < 1 minuto

L'ex Pm Arnaldo Gadola, avvocato penalista, è il candidato sindaco ad Arpaise. Presentata la lista che comprende uomini e donne del PPA, Partito Pensiero Azione Partito Popolo Partite Iva. Oltre al candidato sindaco verranno presentati tutti gli altri candidati, con a capo la segretaria provinciale Carla Crafa e il Segretario Regionale Campania Carlo Verrillo. Una squadra Pronta a dare il proprio contributo dove si devono aiutare le comunità e si devono risolvere problematicità. "Le comunità hanno bisogno di azioni concrete e non di chiacchiere inutili. Diamo forza e voti a gente che mette la propria faccia ed il proprio impegno anche in questi piccoli territori". E' il pensiero che accomuna i candidati del PPA.

