Problemi per l’Incoronazione di Re Carlo. La mossa di Harry, Meghan non ci sta (Di domenica 16 aprile 2023) Ci sono Problemi in vista per l’Incoronazione di Re Carlo: non solo Harry e Meghan rappresentano un ostacolo per il Monarca. Il 6 maggio è la data scelta per l’Incoronazione, un giorno importante, ma, secondo i tabloid inglesi, c’è una minaccia alla sicurezza da non sottovalutare. Al momento i capi della sicurezza stanno lavorando per garantire che tutto fili liscio. Anche Harry si prepara al grande giorno, ma Meghan non è dalla sua parte. Ma procediamo per punti. Incoronazione di Re Carlo: i Problemi di sicurezza Il giorno più importante per Re Carlo sta per arrivare: il 6 maggio si sta avvicinando sempre di più, e fervono i preparativi. Per volere del Monarca, l’Incoronazione sarà ... Leggi su dilei (Di domenica 16 aprile 2023) Ci sonoin vista perdi Re: non solorappresentano un ostacolo per il Monarca. Il 6 maggio è la data scelta per, un giorno importante, ma, secondo i tabloid inglesi, c’è una minaccia alla sicurezza da non sottovalutare. Al momento i capi della sicurezza stanno lavorando per garantire che tutto fili liscio. Anchesi prepara al grande giorno, manon è dalla sua parte. Ma procediamo per punti. Incoronazione di Re: idi sicurezza Il giorno più importante per Resta per arrivare: il 6 maggio si sta avvicinando sempre di più, e fervono i preparativi. Per volere del Monarca,sarà ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Il sindaco di #Roma #Gualtieri del #Pd gioca al #solitario mentre c’è il Consiglio Comunale. Questo è il rispetto p… - LaVeritaWeb : L’authority vaglia l’esposto di Angelo Bonelli sull’incandidabilità dell’ex ministro in Leonardo. Una terza lista p… - ItaliaViva : Se qualcuno pensa che @matteorenzi debba scomparire politicamente lo dica. Le continue sottolineature su un presunt… - therealkris96 : @6hri9tian @JulzOa Per me, la questione è un’altra e va ricondotta all’intervista rilasciata da CDK quasi un mese f… - fraavecchiio : ho seri problemi a mostrare la mia faccia per intero nelle foto -