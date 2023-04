Probabili formazioni Torino-Salenitana | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Djidji o Gravillon per Juric | rebus attacco per Sousa

Leggi su oasport

(Di domenica 16 aprile 2023) Separati da 9 punti in classifica a favore dei ragazzi di Ivane Salernitana si affronteranno oggi, domenica 16 aprile, allo stadio Olimpico Grandedel capoluogo piemontese. La gara, con calcio di inizio alle ore 15.00, valevole per la 30ma giornata di campionato, sarà diretta dalMariani e sarà trasmessa su DAZN in esclusiva. I padroni di casa vogliono tornare alla vittoria dopo tre partite senza successi (due sconfitte e un pareggio), mentre i campani allenati da Paulodopi la vittoria contro il Monza hanno raccolto cinque pareggi consecutivi. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Con Schuurs squalificato e Aina ancora out,sceglie, Buongiorno, Rodriguez e uno tra ...