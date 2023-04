Probabili formazioni Salernitana-Sassuolo | trentunesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 16 aprile 2023) Ledi, match delladi. La gara è in programma alle 15:00 di sabato 22 aprile nella cornice dell’Arechi. La copertura televisiva sarà assicurata come di consueto da Dazn, che detiene i diritti per la manifestazione. Sportface.it vi terrà invece compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti, garantendovi gli approfondimenti e ogni focus sul match. Di seguito, invece, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Paulo Sousa e Alessio Dionisi. C’è voglia di finire il più in alto possibile in classifica. Chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme.– Torna Coulibaly dalla squalifica, pronti ...