Principe Harry, è stato lui a dividere la famiglia, non Meghan: arriva la dichiarazione sorprendente (Di domenica 16 aprile 2023) In tanti puntano il dito contro Meghan Markle, rea di aver allontanato Harry dalla famiglia Reale: ma la realtà sembra essere ben diversa. Dopo settimane di trattative che hanno tenuto sulle spine la famiglia Reale e tutta la popolazione britannica, Harry e Meghan hanno finalmente reso nota la loro scelta in merito all’invito ricevuto da re Carlo III per l’incoronazione del 6 maggio 2023. Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno fatto sapere che Harry sarà regolarmente presente alla cerimonia, che si terrà nell’Abbazia di Westminster, mentre Meghan Markle resterà in California per badare ai figli della coppia, Archie e Lilibet. Non è Meghan la vera ‘cattiva’: la verità su Harry – Foto ANSA – Grantennistoscana.itUna mossa ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 16 aprile 2023) In tanti puntano il dito controMarkle, rea di aver allontanatodallaReale: ma la realtà sembra essere ben diversa. Dopo settimane di trattative che hanno tenuto sulle spine laReale e tutta la popolazione britannica,hanno finalmente reso nota la loro scelta in merito all’invito ricevuto da re Carlo III per l’incoronazione del 6 maggio 2023. Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno fatto sapere chesarà regolarmente presente alla cerimonia, che si terrà nell’Abbazia di Westminster, mentreMarkle resterà in California per badare ai figli della coppia, Archie e Lilibet. Non èla vera ‘cattiva’: la verità su– Foto ANSA – Grantennistoscana.itUna mossa ...

