Primavera | scontro salvezza tra Udinese e Napoli | grande gioia per gli azzurrini!

(Di domenica 16 aprile 2023) Torna al successo il, che in una gara fondamentale per la corsabatte 0-2 l’grazie alle reti di Marchisano e Iaccarino su calcio di rigore, nella 27esima giornata del campionato1. Primo tempo Parte bene ilche subito impone la proprio volontà di fare i tre punti, con buoni spunti in particolare di Spavone, Sahli e Rossi. Ci si aspetta un colpo dagli attaccanti, ma lo spunto vincente arriva dai difensori. Lancio lungo che sembra telecomandato di Barba, controllo perfetto in corsa di Marchisano che da posizione defilata calcia con il destro a incrociare e trova la rete. Primo centro stagionale per l’esterno azzurrino. Ilpoi si limita a controllare con Boffelli che compie qualche intervento di ordinaria ...

Primavera, scontro-salvezza a Verona Calcio Atalanta

Una sconfitta che fa male. L’ Atalanta Primavera si inceppa sul campo del Verona, incassa un 2-1 molto pesante in ottica corsa salvezza e manca una grande occasione per togliersi dalla zona playout, d ...Il gol di testa di Vavassori arriva tardi: decisivo per la mancata rincorsa il rigore sbagliato da Riccio nel primo trmpo L’ultimo flash di una mattinata stortissima al Sinergy Stadium di Verona La r ...