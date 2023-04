Primavera Hellas Verona-Atalanta 2-1 (Di domenica 16 aprile 2023) Nella 27ª giornata del campionato Primavera 1 TIM 2022-2023 “Trofeo Giacinto Facchetti” al Sinergy Stadium di Verona vince l’Hellas Verona per 2-1. Padroni di casa pericolosi in avvio con una conclusione di Caia alzata sopra la traversa da Bertini (13?). Risposta nerazzurra con Bordiga, bravo a inserirsi coi tempi giusti al 20? e a impegnare severamente Boseggia. Hellas avanti al 31? con Cazzadori che batte Bertini col mancino. Prima dell’intervallo i nerazzurri hanno l’occasione per riequilibrare il match: fallo di Gomez su Del Lungo in area, ma Boseggia respinge il rigore di Riccio (45?). Nella ripresa gialloblù subito vicini al raddoppio con Caia che calcia a lato da buona posizione (48?), la replica nerazzurra è affidata alla conclusione mancina (centrale) di Palestra (59?) e soprattutto al 64? ... Leggi su seriea24 (Di domenica 16 aprile 2023) Nella 27ª giornata del campionato1 TIM 2022-2023 “Trofeo Giacinto Facchetti” al Sinergy Stadium divince l’per 2-1. Padroni di casa pericolosi in avvio con una conclusione di Caia alzata sopra la traversa da Bertini (13?). Risposta nerazzurra con Bordiga, bravo a inserirsi coi tempi giusti al 20? e a impegnare severamente Boseggia.avanti al 31? con Cazzadori che batte Bertini col mancino. Prima dell’intervallo i nerazzurri hanno l’occasione per riequilibrare il match: fallo di Gomez su Del Lungo in area, ma Boseggia respinge il rigore di Riccio (45?). Nella ripresa gialloblù subito vicini al raddoppio con Caia che calcia a lato da buona posizione (48?), la replica nerazzurra è affidata alla conclusione mancina (centrale) di Palestra (59?) e soprattutto al 64? ...

