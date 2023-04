Primavalle | Sangiuliano chiede pacificazione e parla di | “Violenza comunista” E aggiunge | “Superare il Novecento coltivando la memoria”

(Di domenica 16 aprile 2023) “Ho sempre riflettuto sul fatto che Stefano Mattei aveva 8 anni, io all’epoca ne avevo 10, avremmo potuto essere compagni di giochi. Io ho avuto una vita, a lui invece è stata strappata in maniera così violenta, crudele, atroce. Non ha potuto vivere legittimamente per effetto di un atto di, diamo i contenuti e le parole che bisogna dare. Detto questo noi abbiamo il dovere di chiudere ilcon tutte le sue lacerazioni, dobbiamo arrivare ad unanazionale ma dobbiamo farlo anchela”. Così Gennaro, ministro della Cultura, durante la cerimonia del rogo dei fratelli Mattei a. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Rogo di, Meloni: "E' stata una delle pagine più buie": "I fratelli Mattei uccisi dalla violenza comunista" Cinquanta anni fa, la notte tra il 15 e il 16 aprile 1973, un ...Questa mattina il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, assieme al ministro della Cultura, all'assessore alla cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, dal vice presidente della ...E' stata una barbarie', ha tuonato la donna che girandosi verso il ministro, ha quindi ... in occasione della cerimonia di commemorazione del 50/mo anniversario della strage di. '...

"Il popolo italiano ha saputo superare quegli anni così duri. Non lo ha fatto senza difficoltà. Le cicatrici delle profonde ferite subite ne sono il segno concreto e, spesso, tornano a far male. Non p ...