Primavalle | Meloni | “Una delle pagine più buie di quegli anni | in cui l’avversario politico era un nemico da abbattere”

Le dichiarazioni die La Russa . Cosa fu il rogo di. Gli Anni di Piombo, tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '80, sono stati un periodo tragico della storia d'Italia ...La presidente del Consiglio Giorgiaricorda così il rogo di, quando nella notte tra il il 15 e il 16 aprile del 1973 un gruppo di militanti di Potere Operaio diede fuoco all'...Cinquant'anni fa si verificava quello che è passato alla storia come il " rogo di", un assalto incendiario compiuto da alcuni esponenti della sinistra extraparlamentare ... Giorgiaha ...

Meloni sul rogo di Primavalle: "Punto di non ritorno della violenza politica" Liberoquotidiano.it

The lefttist militant Primavalle Massacre that killed two sons of a neofascist Italian Social Movement (MSI) local leader in the Rome neighborhood in 1973 was one of the darkest pages in modern Italia ...Era il 16 aprile 1973 e alcuni militanti di Potere Operaio appiccavano il fuoco alla casa di un dirigente locale dell'Msi. Morirono carbonizzati due figli ...