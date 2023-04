Primavalle, Antonella Mattei: «La mia famiglia ha vissuto una barbarie, non abbiamo avuto giustizia» (Di domenica 16 aprile 2023) «Quello che ha vissuto la mia famiglia è stata barbarie umana, un atto di vigliaccheria che nessuno dovrebbe mai vivere». Antonella Mattei, sorella di Virgilio e Stefano morti il 16 aprile 1973 nel rogo della loro casa a Primavalle, a cinquant’anni da quella notte continua a portare avanti la memoria dei suoi fratelli. «Io tramando la memoria ai giovani: si può avere un’idea politica ma questo non può suscitare un rancore, una rabbia così. La politica non può portare dei soggetti a fare un atto tanto vile. Nessuno – sottolinea all’Adnkronos – deve rivivere la malvagità che abbiamo vissuto noi. Un bambino, come era mio fratello Stefano, non può morire per un ideale politico di un avversario. Neanche sapeva cosa avrebbe fatto nella vita, aveva diritto a ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 16 aprile 2023) «Quello che hala miaè stataumana, un atto di vigliaccheria che nessuno dovrebbe mai vivere»., sorella di Virgilio e Stefano morti il 16 aprile 1973 nel rogo della loro casa a, a cinquant’anni da quella notte continua a portare avanti la memoria dei suoi fratelli. «Io tramando la memoria ai giovani: si può avere un’idea politica ma questo non può suscitare un rancore, una rabbia così. La politica non può portare dei soggetti a fare un atto tanto vile. Nessuno – sottolinea all’Adnkronos – deve rivivere la malvagità chenoi. Un bambino, come era mio fratello Stefano, non può morire per un ideale politico di un avversario. Neanche sapeva cosa avrebbe fatto nella vita, aveva diritto a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giovann39862505 : RT @SecolodItalia1: Primavalle, Antonella Mattei: «La mia famiglia ha vissuto una barbarie, non abbiamo avuto giustizia» - marialetiziama9 : RT @SecolodItalia1: Primavalle, Antonella Mattei: «La mia famiglia ha vissuto una barbarie, non abbiamo avuto giustizia» - fabri_61 : RT @SecolodItalia1: Primavalle, Antonella Mattei: «La mia famiglia ha vissuto una barbarie, non abbiamo avuto giustizia» - ZouVargiu : RT @SecolodItalia1: Primavalle, Antonella Mattei: «La mia famiglia ha vissuto una barbarie, non abbiamo avuto giustizia» - SecolodItalia1 : Primavalle, Antonella Mattei: «La mia famiglia ha vissuto una barbarie, non abbiamo avuto giustizia»… -