Primavalle, 50 anni fa il rogo in cui morirono i fratelli Mattei. Meloni: “Obiettivo è piena pacificazione nazionale” (Di domenica 16 aprile 2023) “Il popolo italiano ha saputo superare quegli anni così duri. Non lo ha fatto senza difficoltà. Le cicatrici delle profonde ferite subite ne sono il segno concreto e, spesso, tornano a far male. Non possiamo cancellare la storia o chiedere alle famiglie delle vittime di dimenticare ciò che è successo. Non possiamo restituire la vita ai troppi giovani che l’hanno sacrificata ad un’ingiusta violenza. Quello che possiamo fare oggi è tenere viva la memoria di quanto accaduto, per evitare il pericolo di ricadute e condurre l’Italia e il nostro popolo verso una piena e vera pacificazione nazionale”. Queste le parole del messaggio che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato per i 50 anni dal rogo in cui morirono Virgilio e Stefano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) “Il popolo italiano ha saputo superare queglicosì duri. Non lo ha fatto senza difficoltà. Le cicatrici delle profonde ferite subite ne sono il segno concreto e, spesso, tornano a far male. Non possiamo cancellare la storia o chiedere alle famiglie delle vittime di dimenticare ciò che è successo. Non possiamo restituire la vita ai troppi giovani che l’hanno sacrificata ad un’ingiusta violenza. Quello che possiamo fare oggi è tenere viva la memoria di quanto accaduto, per evitare il pericolo di ricadute e condurre l’Italia e il nostro popolo verso unae vera”. Queste le parole del messaggio che la presidente del Consiglio Giorgiaha inviato per i 50dalin cuiVirgilio e Stefano ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : La mia lettera all’Associazione Fratelli Mattei, nel giorno in cui ricorrono i 50 anni dalla terribile strage di Pr… - g_sangiuliano : Per decenni ho pensato al piccolo Stefano Mattei, 8 anni, arso vivo, insieme al fratello Virgilio, nella strage com… - FratellidItalia : ?? Sono trascorsi 50 anni dal tragico rogo di Primavalle, in cui persero la vita Stefano e Virgilio Mattei per mano… - ContiamoNon : RT @g_sangiuliano: Per decenni ho pensato al piccolo Stefano Mattei, 8 anni, arso vivo, insieme al fratello Virgilio, nella strage comunist… - SenatoreF : @Tg1Rai cine #meloni adesso si ricordano solo i morti stragi bollate comuniste #primavalle poi alla… -