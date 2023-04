Previsioni del tempo in Campania: meglio stare attenti a Salerno (Di domenica 16 aprile 2023) Carissimi amici di :, ecco l'appuntamento quotidiano con le Previsioni del tempo in Campania! Che tempo farà oggi a Salerno e non solo? Scopriamolo! Napoli ed area Vesuviana La città di Napoli si prepara ad affrontare una giornata caratterizzata dalla pioggia moderata. Il clima sarà pertanto molto umido, con un'umidità del 78%, e le temperature saranno fresche con una media di 10.39 gradi Celsius. La temperatura minima registrata durante la giornata sarà di 8.52 gradi Celsius, mentre la massima sarà di 12.66 gradi Celsius. La velocità del vento non sarà particolarmente alta, fermandosi a soli 4.12 chilometri all'ora, ma la percentuale di nuvolosità raggiungerà il 100%. Non ci saranno pertanto grandi variazioni nella condizione atmosferica per tutta la giornata. Riteniamo che in questo caso sarebbe ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 16 aprile 2023) Carissimi amici di :, ecco l'appuntamento quotidiano con ledelin! Chefarà oggi ae non solo? Scopriamolo! Napoli ed area Vesuviana La città di Napoli si prepara ad affrontare una giornata caratterizzata dalla pioggia moderata. Il clima sarà pertanto molto umido, con un'umidità del 78%, e le temperature saranno fresche con una media di 10.39 gradi Celsius. La temperatura minima registrata durante la giornata sarà di 8.52 gradi Celsius, mentre la massima sarà di 12.66 gradi Celsius. La velocità del vento non sarà particolarmente alta, fermandosi a soli 4.12 chilometri all'ora, ma la percentuale di nuvolosità raggiungerà il 100%. Non ci saranno pertanto grandi variazioni nella condizione atmosferica per tutta la giornata. Riteniamo che in questo caso sarebbe ...

