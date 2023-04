(Di domenica 16 aprile 2023) Si chiamano contratti di espansione. Sono uno degli strumenti con i quali è possibile accedere ad un prepensionamento: non su base individuale ma in base a specifici accordi aziendali....

Si chiamano contratti di espansione. Sono uno degli strumenti con i quali è possibile accedere ad un prepensionamento: non su base individuale ma in base a specifici accordi aziendali. È una norma ..., gli oneri Questa strada insomma è onerosa per le aziende, che hanno comunque una convenienza a intraprenderla in caso di significative ristrutturazioni. Ma ci sono anche oneri per ...Si chiamano contratti di espansione. Sono uno degli strumenti con i quali è possibile accedere ad un prepensionamento: non su base individuale ma in base a specifici accordi aziendali. È una norma ...

Prepensionamenti salvi, proroga di altri due anni: si potrà lasciare il lavoro 5 anni prima ilmessaggero.it

Si chiamano contratti di espansione. Sono uno degli strumenti con i quali è possibile accedere ad un prepensionamento: non su base individuale ma in base a specifici accordi ...Si chiamano contratti di espansione. Sono uno degli strumenti con i quali è possibile accedere ad un prepensionamento: non su base individuale ma in base a specifici accordi ...