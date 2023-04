Premier League, i risultati di oggi: colpo esterno dello United, l’Arsenal tiene vivo tutto (Di domenica 16 aprile 2023) Premier League, i risultati delle gare che si sono giocate quest’oggi: l’Arsenal tiene aperta la lotta al titolo, vince lo United Si sono giocate due gare in Premier League quest’oggi. Il risultato più clamoroso è certamente il pareggio dell’Arsenal in casa del West Ham, con i Gunners che si fanno raggiungere sul 2-2 dopo il doppio vantaggio firmato da Gabriel Jesus e Odegaard, con i londinesi ora solo a 4 punti di vantaggio sul City. Vince invece lo United in casa del Forrest: Antony e Dalot siglano le due reti del successo dei Red Devils. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023), idelle gare che si sono giocate quest’aperta la lotta al titolo, vince loSi sono giocate due gare inquest’. Il risultato più clamoroso è certamente il pareggio delin casa del West Ham, con i Gunners che si fanno raggiungere sul 2-2 dopo il doppio vantaggio firmato da Gabriel Jesus e Odegaard, con i londinesi ora solo a 4 punti di vantaggio sul City. Vince invece loin casa del Forrest: Antony e Dalot siglano le due reti del successo dei Red Devils. L'articolo proviene da Calcio News 24.

