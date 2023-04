Premier League 2022 2023 | il Manchester United batte il Nottingham e torna terzo da solo

Leggi su sportface

(Di domenica 16 aprile 2023) Vittoria per ilnel posticipo della trentunesima giornata di. I Red Devils passano in casa delForest e si tratta di un successo davvero importante per la squadra di Ten Hag, visto che vale il ritorno alposto in solitaria. A decidere una trasferta spinosa, visto che arriva al City Ground sul campo di una formazione in piena corsa per non retrocedere, e dunque affamata più che mai di punti, è la rete di Antony nel primo tempo, con il definitivo raddoppio nel finale di Dalot, ex Milan, a certificare il successo corsaro. Ora 59 punti in classifica per il, che prova così a mettere al sicuro il piazzamento Champions e si prepara al ritorno contro il Siviglia in Europa ...