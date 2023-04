Prato | ristoratore cinese aggredito a coltellate da un gruppo di connazionali | è grave

(Di domenica 16 aprile 2023) Il proprietario di un ristorante di, un 44eene di origine, è stato accoltellato la scorsa notte all’interno del suo locale. A tendergli l’agguato, secondo quanto riportano le agenzie di stampa, sarebbe stato undi. Soccorso e ricoverato, l’uomo è stato operato nella notte, ma versa in gravi condizioni. Ad essere ferita nel blitz è stata anche la moglie dell’uomo, che si trovava nel ristorante al momento dell’aggressione: le ferite da lei riportate sarebbero però lievi. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono al momento alcuna ipotesi ma propendono per un regolamento di conti violento rispetto a fatti pregressi. su Open Leggi anche: Savona, 16enne arrestato per aver accoltellato la madre per un video negato su TikTok. Non era la prima volta che la aggrediva Milano, ...

Un 44eene di origine cinese è stato accoltellato, insieme alla moglie, da un gruppo di connazionali, la scorsa notte a Prato, all'interno del ristorante di cui è titolare, nella zona del Macrolotto. ( ...Prato, 16 aprile 2023 – E’ ricoverato in prognosi riservata un quarantenne di origine cinese accoltellato sabato sera da almeno cinque connazionali. Anche sua moglie è stata ferita, per fortuna in mod ...