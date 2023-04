Ponte sullo Stretto? Toh | ora anche i sindacati sono a favore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Salvini dà i numeri. Prima 7 poi 10, alla fine 14,6 miiardi: i costi del ponte sullo Stretto sono già raddoppiati - ultimora_pol : ??ANSA - Nel DEF non sono presenti le coperture per il Ponte sullo Stretto @ultimora_pol - PagellaPolitica : ? @AngeloBonelli1 ha ragione: secondo il Def il ponte sullo Stretto di Messina costerà più di quanto promesso da Sa… - solounastella : RT @M5SBerlino: ??Travaglio sul Nove: “Il ponte sullo Stretto è come il Tav Torino-Lione: non ci sono i soldi. ?? Serve solo per comprare c… - NickMurdaca : RT @OfficialTozzi: Andamento dei costi del ponte sullo stretto: 1) costa 3,7 mld; 2) no, 7; 3) no, scusate, 10; 4) no, ora 14. Siamo a apri… -

Prima di parlare a sproposito sul, per il quale la Lega al Governo ha fatto di più in pochi mesi che la sinistra in decenni, Castaldo e i grillini dovrebbero informarsi meglio: dovrebbero ...Il mio socio Almor ha avuto una delle sue solite brillanti idee utile per aiutare il governo nella complicata vicenda che ruota attorno al finanziamento delStretto di Messina. Sia chiaro, non lo fa per farsi bello con Salvini e magari farsi nominare in qualche partecipata di Stato, è totalmente disinteressato. Ve lo assicuro. In fondo siamo ...... con la primavera che stenta a partire anche in vista deldel 25 aprile. In queste ore si sta ... la perturbazione si sta spostandoJonio. L'instabilità non fa bene all'agricoltura e provoca ...

Ponte sullo Stretto, costerà 13,5 miliardi ma nel Def non ci sono i soldi Corriere della Sera

Il dibattito nazionale si è acceso dopo che sono state ufficializzate le previsioni contenute nel Def, pari a 14,5 miliardi di euro. La lista dei dieci Ponti più costosi realizzati al mondo. E l’esemp ...24 vittorie in regular Season: Il Ponte Casa D'Aste dopo la vittoria in casa di Ponzano fissa a 48 il proprio record di punti in regular season al termine di una partita chiusa solo negli ...