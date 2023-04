Pogacar domina la Amstel Gold Race 2023 (Di domenica 16 aprile 2023) Non c’è stata storia nemmeno stavolta. Dopo il Giro delle Fiandre, Tadey Pogacar domina anche la Amstel Gold Race 2023. Il campione sloveno, che conquista l’undicesima vittoria su diciasette gare stagionali, ha dominato la classifica olandese staccando gli avversari a 28 km dal traguardo per poi trionfare in solitaria davanti all’irlandese Healy e al britannico Pidcock. : LA CRONACA Inarrestabile Tadey Pogacar che si porta a casa anche la 57esima edizione della Amstel Gold Race. Subito dopo l’inizio della corsa, si forma una fuga di sette uomini: Matthias Vacek, Alessandro Fedeli, Tobias Ludvigsson, Leon Heinscke, Matteo Vercher, Ward Vanhoof e Martian Urianstad. Il vantaggio dei battistrada ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 16 aprile 2023) Non c’è stata storia nemmeno stavolta. Dopo il Giro delle Fiandre, Tadeyanche la. Il campione sloveno, che conquista l’undicesima vittoria su diciasette gare stagionali, hato la classifica olandese staccando gli avversari a 28 km dal traguardo per poi trionfare in solitaria davanti all’irlandese Healy e al britannico Pidcock. : LA CRONACA Inarrestabile Tadeyche si porta a casa anche la 57esima edizione della. Subito dopo l’inizio della corsa, si forma una fuga di sette uomini: Matthias Vacek, Alessandro Fedeli, Tobias Ludvigsson, Leon Heinscke, Matteo Vercher, Ward Vanhoof e Martian Urianstad. Il vantaggio dei battistrada ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bicisport1976 : Non abbiamo più parole per descriverlo! Tadej #Pogacar ???? si prende anche l'#AmstelGoldRace - RSIsport : ????? Sesto successo del 2023 in una prova del World Tour per Tadej Pogacar, che ha conquistato anche l'Amstel Gold… - donbalaverde : Vingegaard domina l'#Itzulia2023 con tre vittorie di tappa, di cui l'ultima con un'autentica esibizione di 30 km e… -