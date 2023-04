Plusvalenze, mercoledì la decisione sulla Juventus. Padovan: “Dal 2° al 4° posto, campionato falsato” (Di domenica 16 aprile 2023) Pochi giorni e poi si saprà se la penalizzazione in classifica della Juventus sarà confermata o meno. Tramite il portale Calciomercato.com, Giancarlo Padovan si è espresso in merito alla situazione, considerando il campionato falsato a prescindere da qualsiasi decisione sarà presa da parte della Giustizia del Coni. “Qualsiasi sia la sentenza, che verterà sul metodo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 16 aprile 2023) Pochi giorni e poi si saprà se la penalizzazione in classifica dellasarà confermata o meno. Tramite il portale Calciomercato.com, Giancarlosi è espresso in merito alla situazione, considerando ila prescindere da qualsiasisarà presa da parte della Giustizia del Coni. “Qualsiasi sia la sentenza, che verterà sul metodo L'articolo

Juve, chiuse le indagini sugli stipendi: nuova penalizzazione ...(che si aggiunge a quello già molto più avanzato che ha visto i bianconeri condannati per il caso plusvalenze , con tanto di 15 punti di penalizzazione ), succede che nella giornata di mercoledì 12 ... Juve, il - 15 può essere revocato: il precedente del 2016 del Collegio di Garanzia e l'aiuto sull'inchiesta stipendi ...sul primo filone di indagini che hanno vista coinvolta la Juventus per le cosiddette 'plusvalenze ... Entrambi saranno chiamati a decidere mercoledì. ANCHE SULLA MANOVRA STIPENDI - E la sentenza di ... Dybala non è grave: la Roma spera di riaverlo col Feyenoord ... i giallorossi sbagliano un rigore, Dybala e Abraham ko Plusvalenze, la Finanza nelle sedi di Roma, ...30 Verona 1 Fine 3 Roma Domenica 6 Novembre 2022 - 18:00 Roma 0 Fine 1 Lazio Mercoledì 9 Novembre ... ...(che si aggiunge a quello già molto più avanzato che ha visto i bianconeri condannati per il caso, con tanto di 15 punti di penalizzazione ), succede che nella giornata di12 ......sul primo filone di indagini che hanno vista coinvolta la Juventus per le cosiddette '... Entrambi saranno chiamati a decidere. ANCHE SULLA MANOVRA STIPENDI - E la sentenza di ...... i giallorossi sbagliano un rigore, Dybala e Abraham ko, la Finanza nelle sedi di Roma, ...30 Verona 1 Fine 3 Roma Domenica 6 Novembre 2022 - 18:00 Roma 0 Fine 1 Lazio9 Novembre ... Plusvalenze Lazio, Roma e Salernitana, atti indagini Tivoli saranno trasmessi alla Figc Sky Sport