Playout Serie C 2022/2023: tabellone e accoppiamenti (Di domenica 16 aprile 2023) Al via i Playout di Serie C 2022/2023, ecco il tabellone e gli accoppiamenti della post season utile a individuare le ulteriori sei squadre retrocesse in Serie D e le sei formazioni che invece riusciranno a salvarsi seppur passando da questi spareggi molto temuti che coinvolgono, lo ricordiamo, le squadre posizionate dal quintultimo al penultimo posto del girone A, B e C, che si daranno battaglia per evitare la retrocessione in sfide di andata e ritorno. Di seguito ecco il tabellone con gli accoppiamenti. tabellone Playout Serie C Girone A Quintultima vs Penultima Quartultima vs Terzultima Girone B Quintultima vs Penultima Quartultima vs Terzultima Girone C Quintultima vs ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Al via idi, ecco ile glidella post season utile a individuare le ulteriori sei squadre retrocesse inD e le sei formazioni che invece riusciranno a salvarsi seppur passando da questi spareggi molto temuti che coinvolgono, lo ricordiamo, le squadre posizionate dal quintultimo al penultimo posto del girone A, B e C, che si daranno battaglia per evitare la retrocessione in sfide di andata e ritorno. Di seguito ecco ilcon gliC Girone A Quintultima vs Penultima Quartultima vs Terzultima Girone B Quintultima vs Penultima Quartultima vs Terzultima Girone C Quintultima vs ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... garbo75 : RT @AllAroundnet: @legabasketfem A2 13° ritorno 2022-23 @BasketCosta chiude la stagione regolare in bellezza e condanna @BasketCarugate ai… - AllAroundnet : @legabasketfem A2 13° ritorno 2022-23 @BasketCosta chiude la stagione regolare in bellezza e condanna… - AllAroundnet : LBF Serie A2 13ªritorno 2022-23: Costa - pesaronews : Playout Serie C, Sorride la Montesi Pesaro: Lube sconfitta 3-1 - garbo75 : RT @AllAroundnet: @legabasketfem #Playout 1° Turno #gara3 2023 i rimbalzi salvano #FaenzaBasketProject che rimane in A, per #PolisportivaGa… -

Le partite di oggi, domenica 16 aprile 2023 - Calciomagazine In Serie B si chiude la 33esima giornata con Ternana - Pisa delle ore 16.15. Se gli umbri si devono guardare le spalle con un +3 dalla zona playout, i toscani potrebbero provare ad approfittare dei ... Il Perugia Calcio in ritiro a Cascia L'ultima sconfitta rimediata in casa del Genoa fa scattare il ritiro per il Perugia Calcio, quart'ultimo con 34 punti e in piena zona playout nella classifica di Serie B, al momento insieme al Cosenza, quint'ultimo, che di punti ne ha 37. La società presieduta da Massimiliano Santopadre, con una nota attraverso il proprio sito, ha ... Lega Pro, Gubbio - Torres 2 - 2: diretta live e risultato finale ... gara valida per la trentasettesima e penultima giornata del campionato Serie C - Girone B. Calcio ... Sono quindicesimi, a +3 dalla zona playout e a quota 39 punti, con un percorso di otto partite vinte,... InB si chiude la 33esima giornata con Ternana - Pisa delle ore 16.15. Se gli umbri si devono guardare le spalle con un +3 dalla zona, i toscani potrebbero provare ad approfittare dei ...L'ultima sconfitta rimediata in casa del Genoa fa scattare il ritiro per il Perugia Calcio, quart'ultimo con 34 punti e in piena zonanella classifica diB, al momento insieme al Cosenza, quint'ultimo, che di punti ne ha 37. La società presieduta da Massimiliano Santopadre, con una nota attraverso il proprio sito, ha ...... gara valida per la trentasettesima e penultima giornata del campionatoC - Girone B. Calcio ... Sono quindicesimi, a +3 dalla zonae a quota 39 punti, con un percorso di otto partite vinte,... Playoffs and Playout Serie A2 and Serie A3 Lega Pallavolo Serie A Doppio Faggi e Simeri: Imolese da playout I due rossoblù ribaltano il San Donato dopo il rigore trasformato da Russo e trascinano i compagni. Salvezza legata alla post-season ... Quattro al termine, Scandicci col fiatone Con la sfida di oggi sul campo del Mezzolara (ore 15), lo Scandicci si gioca una grossa fetta di stagione. Siamo al rush finale del campionato di serie D, col calendario che mette sul piatto gli ultim ... I due rossoblù ribaltano il San Donato dopo il rigore trasformato da Russo e trascinano i compagni. Salvezza legata alla post-season ...Con la sfida di oggi sul campo del Mezzolara (ore 15), lo Scandicci si gioca una grossa fetta di stagione. Siamo al rush finale del campionato di serie D, col calendario che mette sul piatto gli ultim ...