Pisa: studente precipita dalla spalletta dell’Arno. E atterra sulla sponda in cemento. Ferito gravemente (Di domenica 16 aprile 2023) Un indiano di 22 anni, studente universitario, è precipitato, nella notte fra sabato 15 e domenica 16 aprile 2023, da una spalletta dell'Arno nel centro di Pisa restando seriamente Ferito. Non sarebbe in pericolo di vita Leggi su firenzepost (Di domenica 16 aprile 2023) Un indiano di 22 anni,universitario, èto, nella notte fra sabato 15 e domenica 16 aprile 2023, da unadell'Arno nel centro direstando seriamente. Non sarebbe in pericolo di vita

