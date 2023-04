Pisa Palestra Polivalente nel quartiere Cep | inizio cantiere entro settembre

(Di domenica 16 aprile 2023) Si è conclusail 31 marzo, come previsto dalla tempistica richiesta dai fondi PNRR, la procedura di gara pubblica avviata dal Comune diper aggiudicare i lavori per la realizzazione della nuovanelCep a. L’Amministrazione comunale sta adesso provvedendo ad effettuare le verifiche previste dalle procedure di gara, per rendere definitiva l’assegnazione dei lavori al soggetto risultato vincitore della gara ad evidenza pubblica (Begen Infrastrutture srl). Superate le verifiche e la firma del contratto di appalto, l’delè previstoil mese di. L’opera ha un costo di 3,9 milioni, di cui 3 milioni finanziati con fondi PNRR, che il Comune si è ...

Giornata piena per il Cagliari, impegnato oggi ad Asseminello con una doppia seduta in vista della sfida di Pasquetta a Pisa (inizio ore 18, arbitro il romano La Penna). E Ranieri ha seguito i progres ...Il Cagliari di Ranieri si è ritrovato oggi al Centro sportivo per una doppia seduta di lavoro. Rog ancora parzialmente in gruppo Altra giornata di lavoro per il Cagliari, che ha proseguito la preparaz ...