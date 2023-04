Pioli, turnover esagerato: un azzardo puntare sulla Champions 2022-23 (Gazzetta) (Di domenica 16 aprile 2023) Il Milan non è andato oltre il pareggio contro il Bologna. Pioli ha giocato troppo col turnover ed è stato incenerito dopo 33 secondi dal gol della squadra di Thiago Motta. I rossoneri hanno poi recuperato un pareggio 1-1. La Gazzetta scrive: “Pioli ha facoltà di usare il paravento dell’arbitraggio discutibile. Massa e i suoi varisti hanno ignorato un pestone di Soumaoro a Rebic in area, errore consistente nell’era delle tele-revisioni, e una bracciata di Lucumi nella ripresa, caso più discutibile. Diciamo che a conto manca un rigore e mezzo, non poco, però l’attenuante arbitrale è un arrocco e non aiuta, nasconde la polvere. Il Milan aveva i mezzi per essere padrone del suo destino contro il Bologna, buona squadra, allenata bene, ma appagata dal gol subitaneo di Sansone al punto di ritirarsi nelle proprie stanze e di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 aprile 2023) Il Milan non è andato oltre il pareggio contro il Bologna.ha giocato troppo coled è stato incenerito dopo 33 secondi dal gol della squadra di Thiago Motta. I rossoneri hanno poi recuperato un pareggio 1-1. Lascrive: “ha facoltà di usare il paravento dell’arbitraggio discutibile. Massa e i suoi varisti hanno ignorato un pestone di Soumaoro a Rebic in area, errore consistente nell’era delle tele-revisioni, e una bracciata di Lucumi nella ripresa, caso più discutibile. Diciamo che a conto manca un rigore e mezzo, non poco, però l’attenuante arbitrale è un arrocco e non aiuta, nasconde la polvere. Il Milan aveva i mezzi per essere padrone del suo destino contro il Bologna, buona squadra, allenata bene, ma appagata dal gol subitaneo di Sansone al punto di ritirarsi nelle proprie stanze e di ...

